Footy Headlines – Serie A, presto il debutto del pallone invernale: i dettagli

La nuova sfera di gioco si chiamerà Nike Serie A Flight e sarà lanciata sul mercato al prezzo di 135 euro

Confermata la tecnologia Nike Aerowsculpt, che utilizza scanalature sagomate per interrompere il flusso d’aria attraverso la palla per una minore resistenza e una traiettoria più stabile, mentre l’inchiostro stampato in 3D aiuterà i giocatori nella traiettoria della palla. Presente anche la tecnologia All Conditions Control (ACC) che consente di ottenere un tocco coerente in condizioni di bagnato o asciutto. Il pallone verrà lanciato sul mercato al prezzo di 135 euro.