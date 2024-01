Il prossimo 5 febbraio, all'indomani di Inter-Juventus, la Serie A si riunirà in una nuova assemblea, che andrà in scena alle 13.30 in seconda convocazione nella sede in via Ippolito Rosellini a Milano.Tra i temi sul tavolo quello principale è legato allo sponsor del campionato, con Eni che stando alle ultime indiscrezioni sta incalzando TIM per ereditare il ruolo di title sponsor. All'ordine del giorno anche i temi federali dopo l’assemblea con il presidente FIGC Gabriele Gravina e le ipotesi di riforma dei campionati e alcuni accordi per i diritti tv internazionale per le prossime stagioni.