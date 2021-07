La notizia dal Sole 24 Ore

Niente asta per gli highlights del massimo campionato. Così ha deciso la Lega Serie A, secondo quanto riporta oggi Il Sole 24 Ore. Questo significa, per Sky, avere a disposizione soltanto le immagini delle tre partite di cui si hanno i diritti, ma non per le restanti sette, che resteranno a disposizione soltanto di Dazn.