Nel corposo bando per la vendita dei diritti televisivi della Serie A per il periodo 2024-2029, c'è anche spazio per il sempreverde tema del canale della Lega. Nel documento pubblicato nei giorni scorsi vengono indicate le linee guida per l'eventuale composizione del palinsesto: "Il canale è basato su un Palinsesto e/o catalogo che comprende Dirette, Differite, Repliche e Sintesi nonché Immagini Salienti e Immagini Correlate di tutti gli Eventi delle Competizioni e altri contenuti […]. Il Canale potrà essere fruito su tutte le Piattaforme Audiovisive, a titolo esemplificativo sulle seguenti: Piattaforma Digitale Terrestre, Piattaforma Internet, Piattaforma IPTV, Piattaforma Satellite, Piattaforma Wireless per Reti Mobili, anche in modalità OTT, A Pagamento, limitatamente al Territorio, nell’ambito di offerte rivolte sia agli Utenti Domestici che agli Utenti Commercial".

E’ prevista pertanto una programmazione 24 ore su 24, che durante la settimana – da lunedì a venerdì – prevede principalmente repliche, studi live e altri format da definire (il lunedì sera è prevista una partite, mentre da martedì a venerdì studi live dalle 20.30). La programmazione cambia invece nel weekend, dove tra sabato e domenica le sfide di campionato monopolizzano il palinsesto. Si passa in questo modo da un campo all’altro, con gli studi in diretta a collegare i diversi appuntamenti che vedono impegnati i club.