Serie A, lunedì assemblea. Stadi aperti al 50%, i club non ci stanno

Riapertura stadi argomento caldo della prossima assemblea di Lega: i club di Serie A chiederanno l'accesso allo stadio con Green Pass

Come da programma, lunedì prossimo i dirigenti dei vari club di Serie A si riuniranno per la canonica assemblea di Lega durante la quale verranno discussi la procedura per l'assegnazione dei diritti tv delle competizioni Primavera e l'assegnazione del pacchetto delle scommesse sportive per i prossimi 3 anni, ma non solo. Nel prossimo meeting infatti uno degli argomenti principali sarà quello legato alla riapertura degli stadi. Come rende noto La Stampa nell'edizione odierna, sono diversi i club che non apprezzano l'ipotesi di riapertura per il 50% in zona bianca e il 25% in zona gialla degli impianti. Una capienza irrisoria che non soddisfa chiaramente le necessità economiche dei club, impossibilitati a riaprire le campagne abbonamenti. Le società dunque chiederanno la possibilità di permettere l'accesso ai tifosi in possesso di green pass.