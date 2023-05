Lautaro Martinez (Inter), Rafael Leao (Milan), Lorenzo Pellegrini (Roma), Simone Verdi (Hellas Verona) e Mattia Zaccagni (Lazio): sono loro i cinque candidati al premio di EA Sports Player of the Month per il mese di aprile, per il quale si può votare fino al 7 maggio (QUI IL LINK PER PRENDERE PARTE ALLA VOTAZIONE). La cinquina è stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali.

Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.