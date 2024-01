Rovesciata batte colpo di tacco. Il gol messo a segno in acrobazia da Cyril Ngonge in Udinese-Verona 3-3 è stato eletto come il più bello del mese di dicembre in Serie A grazie alle preferenze espresse dai tifosi sui canali social ufficiali della Lega Serie A. Al secondo posto la genialata di Luis Muriel, che ha messo ko il Milan all'ultimo respiro nella sfida vinta a Bergamo dall'Atalanta lo scorso 9 dicembre.