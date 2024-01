Dopo le due batoste prese contro Inter ed Empoli, il Monza di Raffaele Palladino, che ha puntato per 57' su Valentin Carboni, torna alla vittoria battendo in casa 1-0 il Sassuolo grazie al gol di Andrea Colpani, che era in astinenza da nove giornate. Sull'altro campo di Serie A delle ore 15, è finita 1-1 tra Verona e Frosinone: gli scaligeri sbagliano l'ennesimo rigore stagionale con Ondrej Duda, ma alla seconda possibilità dagli undici metri passano in vantaggio al tramonto del primo tempo con la trasformazione di Tomas Suslov. Nella ripresa la reazione dei ciociari che si traduce nel pari di Kaio Jorge.