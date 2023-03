Cristiano Biraghi si è aggiudicato il premio 'Goal Of The Month presented by crypto.com' del mese di febbraio grazie alla prodezza con cui ha beffato da centrocampo Lorenzo Montipò in Verona-Fiorentina 0-3. I tifosi che hanno partecipato al sondaggio lanciato sui canali social ufficiali della Lega Serie A lo hanno preferito alle reti di Pedro contro l'Hellas Verona, di Verde contro '`Empoli e di Osimhen contro il Sassuolo.