Michael Folorunsho si è aggiudicato il premio Goal Of The Month presented by crypto.com del mese di febbraio per la Serie A grazie alla perla dello scorso 17 febbraio contro la Juventus. Il veronese è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A, superando nel sondaggio splendida rovesciata di Mateo Retegui contro l'Udinese.