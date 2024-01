Fissata per lunedì prossimo, 8 gennaio, la prima assemblea della Lega Serie A del 2024, in programma nella sede di Milano. Tra gli argomenti all'ordine del giorno i diritti audio visivi delle stagioni 2024/2025 e i diritti 2024-2029. In particolare, su questo punto, si parlerà di Licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali).