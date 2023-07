Ieri si è svolta a Roma l'Assemblea dei club della Serie A femminile. Come riferisce Calcio e Finanza sono stati approvati i documenti per la commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa per la stagione 2023/24. La Federazione ha pubblicato l'invito per presentare offerte per la commercializzazione dei diritti audiovisivi, dividendo in due parti il pacchetto: da un lato quello del campionato in chiaro, dall'altro Coppa Italia e Supercoppa. Il termine finale per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 25 luglio.

Il corrispettivo minimo richiesto per il campionato (una gara in diretta in chiaro a giornata) è pari a 200mila euro, mentre quello per Coppa Italia e Supercoppa è pari a 150mila euro, per un totale di 350mila euro per la stagione 2023/24, si legge su Calcio e Finanza.