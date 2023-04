Dopo l'anticipazione di ieri, il quotidiano La Repubblica fornisce maggiori dettagli su quello che sarebbe il piano per i diritti tv della Serie A dalla stagione 2024-2025. Un piano che viene definito 'bando matrioska', e che conterrà almeno cinque pacchetti, con ipotesi diverse tra cui quella più affascinante per la Lega: dividere la torta alla pari tra Sky e DAZN, che potrebbero così trasmettere entrambe quasi tutte le partite, in co-esclusiva, con la decima partita che andrà comunque su una emittente diversa.

Chi potrebbe essere il nuovo player? I primi nomi che circolano sono quelli di Amazon Prime e Mediaset. Per Prime Video si tratterebbe, di fatto, di una replica di quanto già fatto in questi anni in Champions League: dal 2021 trasmette infatti una gara dell’ex Coppa Campioni in esclusiva ogni giornata, con un esborso contenuto e con risultati positivi. L’idea potrebbe così essere quella di replicare la stessa situazione in campionato, magari prendendo il match del sabato o della domenica sera alle 20.45. Il gruppo di Cologno Monzese, tra Champions e Coppa Italia, sembra essere contenta di come ha sviluppato il prodotto calcio negli ultimi anni, anche se resta da capire se la piattaforma da indicare possa essere in chiaro o meno.