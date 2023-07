Nella giornata di domani, la Lega Serie A ufficializzerà le date delle prime quattro giornate di campionato, quelle in cui l'Inter se la vedrà con Monza, Cagliari, Fiorentina e Milan (il derby è previsto dopo la prima sosta dedicata alle nazionali). Ecco la nota ufficiale: "Si comunicano le date in cui verranno resi noti gli anticipi e posticipi della Serie A TIM 2023/2024, in considerazione della partecipazione delle Società di Serie A alle Coppe Europee ed alla Coppa Italia Frecciarossa

GIORNATE DA 1 A 4: 2 giorni dopo la pubblicazione del Calendario

GIORNATE DA 5 A 19: 6 settembre 2023

GIORNATE DA 20 A 29: 20 dicembre 2023

GIORNATA 30: 6 febbraio 2024

GIORNATE DA 31 A 33: 19 marzo 2024

GIORNATE DA 34 A 37: 19 aprile 2024

GIORNATA 38: 20 maggio 2024".