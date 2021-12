Diritti Serie A, Amazon valuta l’acquisto di DAZN

Il colosso di Seattle da un mese studia il dossier della piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato italiano

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il dossier DAZN è arrivato sul tavolo di Amazon, che da circa un mese sta ragionando sull’operazione in maniera approfondita. La volontà è quella di estendere il proprio dominio in Europa nello sport in streaming.