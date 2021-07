Serie A, dal 2022/23 niente più maglie verdi per i giocatori di movimento

Il passaggio nel regolamento per le divise da gioco

"Dalla stagione 2022/2023 è vietato l'utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento". E' un passaggio del regolamento dedicato alle divise da gioco diffuso il 14 luglio dalla Lega Serie A. La norma, come scritto, non sarà in vigore per la stagione appena cominciata ma per la prossima. Il motivo è di natura televisiva: si vuole evitare che il colore delle divise sia troppo simile a quello del campo, confondendo il telespettatore.