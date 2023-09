Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, è stato eletto Coach of the Month per il mese di agosto dalla Lega Serie A. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Lecce-Genoa, in programma venerdì 22 settembre 2023 alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare.

Luigi De Siervo, ad di Via Rosellini, spiega le motivazioni della scelta: "Il Lecce allenato da Roberto D’Aversa è stato una delle grandi sorprese di questo inizio di stagione. Al debutto sulla panchina dei salentini, mister D’Aversa ha saputo da subito trasmettere la sua mentalità, valorizzando l’interessante parco giocatori messo a disposizione dal Presidente Sticchi Damiani ed esprimendo un gioco offensivo ed efficace, come dimostrano gli importanti successi casalinghi contro Lazio e Salernitana e il pareggio di Firenze, che sono valsi al tecnico il primo premio di Coach of the Month di questo campionato”.