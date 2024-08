Venerdì 16 agosto 2024, alla vigilia dell'inizio del campionato, con prima convocazione alle otto e in seconda convocazione alle 10, è in programma l'Assemblea di Lega Serie A che si terrà in videoconferenza. Questo l'ordine del giorno:

1. Verifica poteri.

2. NAV: proposte di sponsorizzazioni.

3. DIRITTI AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti.

4. DIRITTI AV stagioni 2024/2025 e seguenti: Pacchetto non esclusivo Scouting Data Base territorio globale.

5. Varie ed eventuali