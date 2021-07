Serie A, B, Europa League e Conference League su Dazn: ecco come abbonarsi e risparmiare

Abbonandosi entro il 28 luglio si avranno due mesi gratuiti e 14 mesi a 19,99 euro anziché 29,99 euro

Quest'estate abbonarsi a Dazn conviene più che mai: aumenta infatti l'offerta di calcio della piattaforma in streaming che dalla stagione 2021/22 avrà in esclusiva 7 partite di serie A ogni settimana e 3 in co-esclusiva, in più tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League. Il tutto a 19,99€ al mese, invece di 29,99€, per 14 mesi se si attiva entro il 28 luglio un nuovo abbonamento. Invece per chi è già cliente e si rinnova l'abbonamento, le mensilità di luglio e agosto sono offerte da DAZN, poi 19,99 euro/mese per 12 mesi, invece di 29,99 euro/mese.