Nel corso del suo intervento per l'Osservatorio Valore Sport, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato dell'ipotesi di disputare una giornata di campionato all'estero aprendo con riserva: "E' un'ipotesi vecchia. La Liga spagnola lo fa da 10 anni, è ancora più vecchia se parliamo dell'Nba. Ci sono sport che costruiscono l'esportazione del prodotto anche così, ma per il calcio è molto complicato, oltre al fatto che i tifosi perderebbero una giornata. La comparazione è alla base di ogni miglioramento, ma non facciamo trapianti senza considerare il contesto. L'esperienza fuori si può valutare".