La Serie A potrebbe tornare ad avere una vetrina in chiaro, come non accade ormai dal lontanissimo 1996. Tutto questo grazie al nuovo bando in via di definizione per i diritti tv del campionato per i prossimi anni. Bando che, come rivelato ieri, dovrebbe prevedere ben otto pacchetti, ciascuno con opzioni su base triennale, quadriennale o quinquennale, come concesso dal recente cambio di normativa della Legge Melandri approvata dal Parlamento.

Secondo Calcioefinanza.it, c'è l’ipotesi di inserire in un pacchetto l’opzione per la trasmissione in chiaro di una partita a giornata, nello specifico quello che prevederebbe sla trasmissione di una gara per ciascun turno, che era già emerso come indiscrezione nelle ultime settimane con l’obiettivo di attirare l’interesse di Amazon Prime Video. Nel pacchetto, tuttavia, verrebbe concessa all’emittente che lo acquista anche la possibilità di trasmettere la partita in chiaro e non solo a pagamento. L’obiettivo è quello di attirare un broadcaster terzo, magari cercando di coinvolgere nell’asta anche chi ha la possibilità di trasmettere in chiaro come Rai e Mediaset.