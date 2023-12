La Lega Serie A anche quest'anno scende in campo accanto a 'Medici con l'Africa Cuamm' promuovendo la campagna “A casa mia”, per la formazione di personale sanitario in Africa.

In occasione delle gare della 18esima giornata della Serie A TIM 2023/2024, in programma il 29 e 30 dicembre 2023, in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.

Medici con l’Africa Cuamm opera in Africa da 73 anni per la salute delle fasce più deboli e fragili, in particolare mamme e bambini. Lavora a tutti i livelli del sistema sanitario, nelle zone più periferiche, nell'ultimo miglio del sistema sanitario”, lì dove è difficile arrivare. Ogni giorno, medici, infermieri, ostetriche fanno la differenza tra la vita e la morte di molte persone. Insieme a loro, amministrativi e logisti assicurano che tutto funzioni al meglio. Proprio per moltiplicare l’aiuto e le possibilità di cura, Medici con l’Africa Cuamm ha lanciato una nuova, grande sfida: quella di potenziare la formazione di risorse umane locali, di medici, infermieri, ostetrici e operatori sanitari a vari livelli.

“A casa mia” esprime il desiderio profondo di ciascun essere umano, quello di trovare un posto in cui sentirsi a casa, dove vivere in pace. Da sempre iscritta nel suo Dna, in oltre 70 anni di esperienza in Africa, il Cuamm ha imparato che la formazione, intesa anche come prospettiva di impiego, è leva fondamentale per un lungo e paziente processo di sviluppo. Lo scorso anno grazie all’impegno del Cuamm sono stati formati oltre 3.000 operatori sanitari. Quest’anno la sfida è di formarne 10.000, tra medici, infermieri, ostetriche, tecnici e agenti comunitari, perché è solo attraverso l’investimento in formazione che si può costruire un futuro sostenibile per l’Africa che poggia su uomini e donne, professionisti competenti e motivati, capaci di fare differenza.

Per formare un giovane infermiere l’impegno annuale è di 500 euro e di 3.000 per un medico: facciamo appello alla solidarietà di chi vuole credere in questa sfida per costruire strade di futuro, alternative alla fuga.

COME PUOI AIUTARE



- con 40€ contribuisci alla formazione di un agente comunitario per lo screening della malnutrizione;

- con 80€ contribuisci a un corso di aggiornamento per un’ostetrica o un infermiere;

- con 100€ contribuisci alla formazione di un medico locale;

- con 200€ contribuisci all’acquisto di strumenti didattici per il personale ospedaliero.