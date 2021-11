Serie A 2022-2023, possibile via a Ferragosto. Torna l’idea Boxing Day

Riunione del Consiglio per iniziare a valutare le date del prossimo campionato, intervallato dal Mondiale in Qatar

In Lega Serie A si comincia a ragionare sul calendario 2022-2023, che sarà inevitabilmente stravolto dalla disputa del Mondiale in Qatar dal 21 novembre. Questa mattina, riunione del Consiglio di Lega per definire il calendario. Il regolamento FIFA impone ai club di rilasciare i giocatori una settimana prima dell’inizio del torneo: la Serie A si adeguerà alle disposizioni, allineandosi alle altre leghe europee.