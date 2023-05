Non c'è serie di playoff Scudetto contro l'Happycasa Brindisi che tenga: Sergio Scariolo, coach della Virtus Bologna, per una sera ha smesso i panni dell'allenatore di pallacanestro e indossato quelli dell'acceso tifoso interista. Grande gioia anche per il tecnico bresciano, ovviamente, dopo la qualificazione in finale di Champions League dei nerazzurri, espressa via Twitter con una foto della Curva Nord dopo la partita e il cenno di un coro ormai entrato nel cuore di tutti gli interisti: "Per tutti quei chilometri che ho fatto (e farò) per te...".

….per tutti quei kilometri che ho fatto (e farò) per te…. pic.twitter.com/e7xNzvqErz — Sergio Scariolo (@sergioscariolo) May 17, 2023