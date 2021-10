Serginho: “Il derby di Milano punto di inizio sia per il Milan che per l’Inter”

Da un derby all'altro, l'ex milanista Serginho si proietta già a quello di Milano

Oltre a Riccardo Ferri, all'evento Wembrace Sport di questo pomeriggio all'Allianz Cloud è presente anche Sérgio Cláudio dos Santos, semplicemente detto Serginho che dopo il derby d'Italia si è già proiettato al derby di Milano. "Sicuramente è il più equilibrato perché il Milan oggi ha trovato il suo equilibrio, è una squadra che gioca bene e anche se sono giovani sono più preparati dell’anno scorso. Credo che sarà un bel derby, anche se l’Inter non vive un bel momento ma ha un gruppo forte e penso che sarà un punto di inizio per entrambe le squadre vista l’importanza della partita. Può essere l’inizio di un percorso vittorioso per entrambe" ha detto ai microfoni del nostro inviato.