Serena: “Tifo per l’Inter, ma tutti sanno quanto ami Venezia e il Venezia”

L'ex difensore nerazzurro: "L'Inter gioca meglio rispetto a un anno fa, se fa come con lo Shakhtar per il Venezia è durissima"

Dalle colonne del Corriere del Veneto, Michele Serena parla della sfida di domani sera tra Venezia e Inter. Una sfida che vivrà col cuore diviso a metà: "Chi mi conosce sa quanto amo Venezia e quanto ho cercato di dare e ho ricevuto dai colori arancioneroverdi. Tifo per l’Inter ma non smarrisco mai l’amore per la squadra della mia città. Se l’Inter gioca come ha fatto con lo Shakhtar, il Venezia avrà vita durissima. Stiamo parlando della squadra campione d’Italia, che secondo me gioca meglio oggi rispetto a un anno fa. Io penso che il Venezia possa invece diventare la rivelazione del campionato. Ha una società che sta lavorando benissimo e un allenatore come Paolo Zanetti che merita tutti gli elogi che sta ricevendo. Il Venezia mi piace perché prova sempre a giocare, anche quando ha di fronte avversari nettamente superiori. Lo ha fatto con la Fiorentina e con la Roma, ha messo in difficoltà il Milan. E subisce pochi gol per una squadra che lotta per non retrocedere".