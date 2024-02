Aldo Serena ricorda Andreas Brehme attraverso i propri canali social. I due sono stati compagni di squadra all'Inter vincendo anche lo scudetto dei record del 1988/'89.

"Eri non solo un compagno, eri chi in campo mi aiutava a fare i goal - scrive Serena - Il tuo gioco era generoso, altruista, specchio del tuo carattere gioviale. Un uomo semplice, diventato campione del mondo calciando un rigore in punta di piedi, come tutta la tua vita"