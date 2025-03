Aldo Serena interviene su X mettendo a paragone il rigore concesso ieri alla Lazio per l'intervento di Maignan su Isaksen e quello non dato all'Inter dopo lo scontro tra McTominay e Dumfries.

"Qui il contatto non c’è e se c’è è infinitesimale - dice Serena riguardo al penalty per i biancocelesti -. Il giorno prima una tranvata di McTominay a tutta velocità su Dumfries non sanzionata. Ma spiegateci? Fateci capire bene la logica? Anche quella delle spinte con le mani o senza. Quando è, e come e cosa si può fare?".