Serena: “Io e Diaz che coppia. Ramon perfetto per quella squadra”

Il capocannoniere della stagione 1988/'89, chiusa con lo scudetto dei record, rende omaggio al compagno di squadra

Momento amarcord per Aldo Serena, che su Twitter ha pubblicato una foto che lo ritrae esultante insieme a Ramon Diaz. "Eravamo la coppia più bella della stagione 1988/89 - ha scritto Serena rendendo poi omaggio all'argentino, con cui ha giocato solo per quell'annata - Il giocatore più sottovalutato di quella squadra. In un centrocampo con quella potenza, quella forza atletica, la sua tecnica e la sua visione di gioco erano indispensabili".