Ospite degli studi di Sky Sport , l'ex attaccante Aldo Serena ha parlato della vittoria di ieri dell'Inter sul Benfica al Da Luz, andata dei quarti di finale di Champions League: "La differenza tra campionato e Champions League è un fatto di concentrazione. L'allenatore bravo è quello che sa interpretare i momenti delle proprie squadre. Ho sempre avuto allenatori che dialogavano più che i sergenti di ferro e Inzaghi fa parte di questa categoria. Ma con il tempo qualche urlo ai ragazzi penso sia indispensabile, così com'è produttivo mettere spalle al muro a volte i giocatori. Inzaghi è bravo a usare la carota ma meno il bastone. Il tecnico però ha anche attenuanti. Nell'ultimo periodo gli attaccanti sono poco lucidi, Lukaku ha segnato su azione solo all'esordio a Lecce, Lautaro ha segnato due reti nelle ultime 8 gare, Dzeko non va in gol da tempo.

Sotto il profilo della lucidità la squadra latita, sono deficit degli attaccanti nerazzurri. Il ritorno al Meazza col Benfica? L'Inter deve ritrovare la combinazione offensiva. Anche ieri Lautaro e Dzeko non hanno fatto una gran figura. In previsione del ritorno, ricordo un episodio di tanti anni fa: contro il Bayern entrammo in campo con superficialità, perdendo 1-3 in casa dopo lo 0-2 a Monaco. Che sia un monito per i nerazzurri di oggi. Un nome ieri? Tutti hanno fatto la loro parte, ma metto Mkhitaryan, giocatore generoso, coraggioso, presente in entrambe le fasi. Giocatore utilissimo".