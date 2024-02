"Non sarà decisiva, qualsiasi sia il risultato" chiude, ancora prima d'iniziare il discorso 'derby d'Italia', Aldo Serena. "Conosco l’ambiente juventino, lotterà fino a quando l’aritmetica concederà una chance. Ci sarebbe comunque spazio per una rimonta, anche se l’Inter ha una gara da recuperare. La Juve è cosciente che le partite di Champions portano via energie e quindi ha la speranza oggettiva che i nerazzurri possano perdere qualche punto in campionato" ha detto al Corriere di Torino.

C’è una chiara favorita?

"L’Inter ha la rosa più completa a centrocampo sotto il profilo prettamente qualitativo. La Juve ha un reparto mediano più fisico, di interditori, di incursori ma per il resto, in difesa e in attacco, le squadre si equivalgono. L’Inter ha solo più tecnica a centrocampo".

Sarà la notte di Vlahovic e Lautaro?

"La rinascita di Dusan dà speranza a tutti i tifosi bianconeri, sta tornando sé stesso e deve giocare con più tranquillità, come non aveva negli ultimi tempi. Lautaro, invece, ha ormai assunto una piena consapevolezza delle proprie doti, la fascia di capitano gli ha dato autorevolezza, è una guida della squadra".

Il serbo della Juve è quindi più indietro?

"In un grande club, e parlo per esperienza, ci sono tensioni da gestire e sopportare, in certi momenti bisogna cercare di razionalizzare e mantenere l’equilibrio. Vlahovic sta completando un percorso di maturazione; Lautaro in questo è più avanti".

Al loro fianco chi sarà più decisivo tra Yildiz e Thuram?

"Le qualità di velocità e di corsa del francese dell’Inter le conoscevo ma mi ha sorpreso per come in poco tempo è diventato un goleador. È riuscito a trovare spazio e tempi giusti in area avversaria come gli era riuscito poche volte in carriera. Yildiz, poi, mi piace particolarmente...".