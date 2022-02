Serena: “Inter favorita per lo scudetto, Bastoni il miglior difensore della A”

L'ex difensore nerazzurro: "La squadra di Inzaghi può bissare la vittoria dello scorso anno"

Michele Serena, ex difensore dell'Inter, è intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio per parlare della lotta scudetto.

"L'Inter resta comunque la favorita, può bissare la vittoria dello scorso anno. Pur con cessioni eccellenti si sono rinforzati non solo in quel reparto, ma anche negli altri e nella sua totalità - le sue parole -. Il difensore più forte del campionato? Bastoni, perché finalmente è un giocatore giovane ed italiano e che si trova in grandi palcoscenici. Penso che la scuola italiana sia ancora la migliore, ma pecchiamo di coraggio nel lanciare i giovani anche in Serie A, permettendogli di maturare anche con degli errori. Dalle altre parti invece li lanciano e poi raccolgono i frutti".