Aldo Serena è sempre un attento analista del calcio italiano e anche questa volta ha voluto porre l'accento sul big match tra Juve e Inter: "Gara scudetto? Penso che sia abbastanza presto - confessa a Numero Diez -; è vero che Inter e Juventus hanno espresso più volontà, però siamo ancora molto lontani dal traguardo, ci sono ancora tanti impegni in programma e molte partite da giocare. La Juve sta facendo bene, non con un bel gioco, ma con tanta determinazione, mentre l’Inter è una super-corazzata.

Mi aspetto un’Inter che proverà a giostrare il pallone con il suo centrocampo, uno tra i migliori in Europa, e la Juventus che punterà forte sulle qualità di Chiesa. Lo vedo rivitalizzato dopo le prove offerte in Nazionale, può mettere in difficoltà i nerazzurri”.