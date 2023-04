"Il Milan, due mesi fa, sembrava una squadra completamente diversa, sembrava di aver perso i suoi punti di riferimento, ma Pioli è stato bravo a gestire il tutto e i suoi campioni stanno ritornando. Lavora più dell’Inter sul deficit degli avversari". Così Aldo Serena, intervenuto sulle frequenze di collegamento su Radio 24, mette a confronto le due milanesi. "L’Inter si basa su un suo gioco molto ben definito con un lavoro sugli esterni enorme e sulla freddezza dei suoi attaccanti, che ora sta arrivando.

Dzeko titolare per Lukaku? Contro il Benfica sono tornati al gol Lautaro Martinez e Correa, ieri Lukaku. Io in questo finale di stagione andrei sul sicuro e sfrutterei le qualità di chi è più in forma. Lukaku ha il motore che gira a mille, sembra integrato al massimo e il suo desiderio è quello di rimanere. Io punterei sulla LuLa".