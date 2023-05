Aldo Serena presenta il doppio Euroderby dai microfoni di Radio Rai. "Una rinascita del calcio italiano, mancavamo da tanto tempo non solo in Champions ma anche nelle altre coppe. Il nostro calcio si è rivalutato. Il derby è meraviglioso, sono spettacoli da gustare in toto - dice Serena a Radio Anch'io Sport - Chi è favorito? Fino a 15 giorni fa pensavo che il Milan avesse trovato la forma ottimale coi giocatori di primissimo piano. Dico Leao e Diaz, il fatto che sia tornato Maignan ha dato una costruzione diversa dal basso. Ma questi ultimi avvenimenti, particolarmente l'infortunio di Leao, danno il favore all'Inter che ha ritrovato gli attaccanti in grandissima condizione. Penso che l'Inter stia un po' meglio del Milan. La prima partita sarà forse un po' più tattica della seconda, l'Inter deve organizzarsi in modo da non concedere spazio ai rossoneri anche se Leao non ci sarà. Penso che non sarà così spettacolare come la seconda".

Serena è convinto che chi andrà in finale potrà comunque giocarsela. '"In partita secca ce la si gioca, certamente Real Madrid e Manchester City sono più attrezzate. Il Real ha più abitudine nelle Coppe e Ancelotti è un maestro nel far levitare le presstazioni, dall'altra parte Guardiola riproverà a vincerla dopo gli investimenti fatti. Ma nella partita secca non si sa mai", risponde Serena.