Presente negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore Aldo Serena ha parlato così dello straordinario momento di forma vissuto da Hakan Calhanoglu: "Se potessi lo sposterei più avanti. Il fatto che Brozovic rientri può anche portare a uno spostamento del turco più in avanti, se fossi in Inzaghi sarei contento. È in un momento strepitoso, fa tutto ciò che dovrebbe fare un trequartista. Dà la palla dentro, tira, quindi più lo porto più vicino agli attaccanti e meglio è".