Altro momento di condivisione per l'Inter che nella serata di ieri si è riunita presso la Rinascente di Milano in Piazza Duomo per l'Inter Hospitality Cocktail Dinner, "evento al quale hanno partecipato oltre 400 Clienti di Corporate Hospitality della famiglia nerazzurra. Sono stati il CEO Corporate di Inter Alessandro Antonello e il CRO Luca Danovaro a salutare gli ospiti nerazzurri, assieme alle Legend del Club Giuseppe Baresi e Marco Andreolli, in una serata in cui la Supercoppa Italiana vinta a gennaio a Riyahd ha illuminato gli spazi di Rinascente" come si legge nel comunicato di Inter.it.

"Per Inter si è trattato di un momento di importante condivisione con tutti coloro che con costanza e passione danno il proprio supporto alla causa nerazzurra. Il Club è impegnato nella corsa all'eccellenza dentro e fuori dal campo, con importanti traguardi sportivi che vanno di pari passo con l'entusiasmo manifestato costantemente dai tifosi, ai quali vengono proposte esperienze stadio esclusive, adatte per tutte le aziende e clienti.

L'evento nel cuore di Milano ha rappresentato una importante opportunità di networking con tutte le aziende parte della Corporate Hospitality nerazzurra, che dal 2018 a oggi ha più che triplicato i propri risultati. Un percorso, quello intrapreso, che punta sempre a posizionare il Club come brand di eccellenza anche oltre il calcio giocato, icona del made in Italy nel mondo e marchio in grado di dialogare con i mondi del design, della moda, della cultura e dell’innovazione. Una visione che mira ad offrire ai tifosi, ai partner e ai clienti un'esperienza sempre più immersiva nel mondo Inter".