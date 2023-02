Anche il Ceo Corporate dell'Inter Alessandro Antonello e il direttore sportivo Piero Ausilio saranno presenti questa sera all'Hotel Gallia per la serata benefica organizzata da United Onlus il cui ricavato sarà devoluto per la ricostruzione dello stadio di Irpin, distrutto dalla guerra in Ucraina. Oltre all'ambassador Andrij Shevchenko, annunciata la presenza di tanti protagonisti del mondo dello sport, da Gianluca Ferrero nuovo presidente della Juventus, ai ds della Lazio Igli Tare e del Monza Adriano Galliani, fino al direttore generale dell'AIC Gianni Grazioli.