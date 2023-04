Giovanni Malagò, presidente del CONI, rimanda a data da destinarsi ogni commento sulla vicenda giudiziaria che sta riguardando la Juventus, all'indomani della decisione della Corte d'Appello Federale di togliere momentaneamente alla squadra di Allegri i 15 punti di penalizzazione in classifica: "Mi conoscete, non ho mai detto una parola di troppo o fuori posto. Ho troppo rispetto delle istituzioni - le sue parole riportate dall'ANSA -. Il Coni presta, come è giusto che sia dato che un ente pubblico ed è deputato a questo tipo di ruolo, l’aula dove si svolge un processo sostanzialmente di terzo grado. Non giudico nulla, non mi permetto di farlo.

Penso che bisognerà aspettare la conclusione di tutta la vicenda. Non mi sbilancio, come è corretto che sia, e mi stupisco invece che spesso persone dello sport lo facciano",.