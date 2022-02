Sensi, la moglie: “E’ entusiasta, può finalmente rimettersi in gioco alla Samp”

Giulia Amodio: "Sono felicissima, questo per me è tutto ciò che conta"

Giulia Amodio ha accolto favorevolmente il trasferimento temporaneo del marito, Stefano Sensi, alla Samp, club a cui l'Inter l'ha ceduto in prestito fino a giugno. "Sono felicissima perché leggo negli occhi di Stefano l’entusiasmo di potersi finalmente rimettere in gioco e questo per me è tutto ciò che conta", ha scritto la influencer su Instagram rispondendo alle domande di un follower.