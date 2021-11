Seno: “L’Inter dovrebbe vincere 3 o 4 a zero a Venezia. Poi c’è il campo”

L'ex centrocampista nerazzurro: "I nerazzurri sono pieni di campioni, i lagunari hanno tanti giovani che potrebbero diventarlo"

L'ex centrocampista dell'Inter e del Venezia Andrea Seno, intervistato da Il Gazzettino, presenta la sfida di campionato di sabato prossimo al Penzo tra lagunari e nerazzurri: "Sulla carta non dovrebbe esserci storia, poi però per fortuna c’è il campo. E lì Zanetti e i suoi ragazzi hanno già dimostrato di saper stupire. Paolo Zanetti contro la Roma ha realizzato un capolavoro, ha capito come colpirla, incidendo con i cambi. Poi, ovvio, ci sta pure la fortuna negli episodi. A Bologna il Venezia ha vinto ma avrebbe potuto perdere, lo stesso ha fatto l’Inter col Napoli. L’aspetto per certi versi controproducente è che tutti stanno capendo di non poter più sottovalutare gli arancioneroverdi, perché non sono più quelli di Udine, dove pur avevo avuto la sensazione che la qualità ci fosse. In teoria dovrebbe finire 3-4 a zero perché il team nerazzurro è pieno di campioni, quello lagunare di giovani che potrebbero diventarlo. Agli uni dovrebbe andare tutto male e agli tutto bene, il calcio è bello perché imponderabile".