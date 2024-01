"Sarri lo conosco abbastanza bene, punta su gioco e mentalità. Inzaghi credo sia molto bravo nella nella gestione: allenare l'Inter non è semplice, invece lui ha dimostrato di essere molto bravo e preparato". Parola di Leonardo Semplici, che ospite a 'L'Originale' in onda su Sky Sport inquadra così la sfida in panchina di Inter-Lazio.

Il discorso si sposta poi anche nella lotta tra bomber che può incidere sulla lotta scudetto: "Lautaro Martinez ha acquisito un'esperienza important, è cresciuto e in questo momento sta vivendo un'annata straordinaria. Pur facendo tanti gol è determinante anche per il gioco dell'Inter, cosa che non è Vlahovic per la Juve. Ma in futuro può diventare quel tipo di giocatore".