Intervenuto sulle frequenze di TMW, il tecnico Leonardo Semplici ha risposto sul derby d'Italia in programma per domenica 26 novembre, a partire dalle critiche su Allegri, giudizi che l'allenatore toscano definisce eccessive: "È secondo in classifica e la Juventus ha avuto problemi extracalcio, nonostante la tempesta ha sempre tenuto la barra a dritta e ottenuto risultati. Sento critiche sul gioco, ma alla fine interessa vincere o arrivare in alto, il modo di esprimersi passa in secondo piano. Lui porta avanti il suo credo, dire che un tipo di calcio è bello o brutto è relativo. Per me Allegri resta un grande allenatore".

Non abbiamo ancora parlato di Simone Inzaghi.

"Simone lo conosco meglio, ha fatto un percorso eccellente. Alla Lazio si è costruito, ma allenare l'Inter è diverso, le pressioni sono tante e c'è la richiesta di vincere. Credo che la finale di Champions abbia dato a lui e ai giocatori convinzione e forza. Il lavoro della società, che gli ha messo a disposizione la rosa più forte, unito alla consapevolezza, hanno fatto sì che l'Inter sia diventata la squadra da battere e lui stia diventando un allenatore davvero importante".