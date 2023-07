Leonardo Semplici, ex allenatore dello Spezia, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Sportiva. Tra gli argomenti toccati anche quello relativo alla crescita avuta da Emil Holm, calciatore finito nel mirino di Inter e Juventus: "Non l’ho mai potuto allenare per l’infortunio, ma lo conosco bene - ha ammesso il tecnico -. È di grande prospettiva e il fatto che ha attirato l’interesse di Juventus e Inter ne dimostra il grande valore. Avrà un grande futuro, ha delle caratteristiche da grandi squadre. L’Inter sta cercando di rinforzare una rosa, secondo me, già tra le più forti. Campionato in testa equilibrato".