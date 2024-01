Leonardo Semplici, ex allenatore di Spal e Cagliari, torna ad analizzare il campionato di Serie A ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "In alto l’Inter sta facendo un grande campionato, la finale di Champions gli ha dato grandi convinzioni. E’ nettamente favorita ma la Juve senza coppe può essere insidiosa. La grande delusione è il Napoli, le sorprese positive Bologna e Fiorentina. Non mi aspettavo il Sassuolo lì in basso, però ha la qualità per tirarsi fuori e le vittorie contro Inter e Juve sono li a dimostrarlo.

Il problema è che non ha trovato continuità nei risultati. Ma il Sassuolo ha un giocatore come Domenico Berardi, che sarebbe titolare nelle prime quattro di Serie A: ha già fatto nove gol ed è uno che fa sempre la differenza. L’unico rischio è il fatto di non essere abituati a lottare per non retrocedere, ma Alessio Dionisi attraverso il gioco sa come uscirne".