"Il Napoli ha perso una gara importante, ma non credo che abbia strameritato di perdere la partita di ieri" dice Leonardo Semplici a Radio Punto Nuovo a proposito del ko incassato dalla squadra di Spalletti in casa dell'Inter. "Il vantaggio in classifica resta importante, a patto che la squadra ora eviti di appoggiarsi troppo sugli allori. Non dimentichiamo che l'Inter, ad inizio anno, era la rosa più forte del nostro campionato. Ci può stare perdere a San Siro, anche in un momento particolare della stagione.