Lega Serie A scende in campo a sostegno del 'Centro Nazionale Autismo' insieme a 'Fondazione Sospiro'. In occasione delle gare di andata delle Semifinali di Coppa Italia Frecciarossa, in programma martedì 1° e mercoledì 2 aprile, allo stadio “Carlo Castellani - Computer Gross Arena” di Empoli e al “G. Meazza” di Milano sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata 'Sostieni il centro nazionale autismo - Vai su centronazionaleautismo.it' poco prima del fischio di inizio di ogni gara.

In Italia 1 bambino ogni 77 nati presenta condizione di autismo. Oggi non esistono ancora trattamenti capaci di “guarire” le persone con Autismo. Esistono, però, interventi capaci di ridurre significativamente i comportamenti problematici e le psicopatologie nelle persone con Autismo e con Disabilità Intellettiva, permettendo un miglioramento della loro qualità di vita. Essere consapevoli di applicare trattamenti efficaci ci ha spinto a voler fare la differenza, progettando la costruzione del primo Centro in Italia per il trattamento delle psicopatologie nell’autismo.

La letteratura scientifica internazionale ha dimostrato che un intervento intensivo, precoce e integrato, come quello che Fondazione Sospiro è in grado di erogare, consente di diminuire significativamente le problematiche comportamentali e di fronteggiare con successo quelle psicopatologiche.

Con la costruzione del primo Centro Nazionale Autismo potremo offrire quei trattamenti efficaci basati su evidenze scientifiche che ad oggi, in Italia, molti soggetti con autismo non hanno avuto.

Un progetto unico in Italia, pensato per offrire interventi basati su evidenze scientifiche e un supporto altamente specializzato.

Migliorare la qualità di vita delle persone con autismo e delle loro famiglie è il nostro più grande obiettivo.

SPALANCHIAMO LE PORTE DEL LORO FUTURO. Per sostenere il primo Centro Nazionale Autismo visita il sito: www.centronazionaleautismo.it