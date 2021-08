Seltenrijch, pres. Barendrecht: “Non pensavo che Dumfries sarebbe arrivato all’Inter”

Il club ha lanciato il neo interista nel calcio professionistico: "A noi spetterà l'1% del trasferimento, una somma meravigliosa"

Anche il Barendrecht, club che ha portato nel calcio professionistico Denzel Dumfries, si prepara a ricevere una somma importante come premio di formazione per il passaggio dell'esterno originario di Aruba all'Inter. Lo conferma il presidente Martin Seltenrijch ai microfoni dell'Algemeen Dagblad: "Si tratta di importi significativi per i club dilettanti, soprattutto in tempi di Covid. Abbiamo verificato i regolamenti Uefa. Se i calcoli sono corretti, prenderemo circa l'uno percento della commissione di trasferimento. Supponiamo dodici milioni, quindi si parla di 120.000 euro. Una quantità meravigliosa. Anche se non conosco i bonus".