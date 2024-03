Giornata di festa per l'Inter, che festeggia i 116 anni ma anche il compleanno di Kristjan Asllani. "Oggi il centrocampista albanese compie 22 anni - si legge nella nota del club -. Arrivato nell’estate 2022, festeggia il suo secondo compleanno all'Inter. In nerazzurro ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Nella stagione in corso Asllani ha collezionato 24 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Nell'ultimo match casalingo contro il Genoa ha realizzato il suo primo gol con l'Inter, mostrando una gioia incontenibile. A Kristjan vanno gli auguri di tutta la famiglia interista!".