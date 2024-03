L'Uefa ha aggiornato il season ranking della stagione 2023/2024 per le coppe europee, determinante per avere uno slot in più in Champions League il prossimo anno. L'Italia resta in testa, nonostante la sconfitta della Lazio, a quota 15.571, davanti alla Germania con 14.785 (spinta dalla qualificazione del Bayern Monaco) e all'Inghilterra con 13.875. Quarta la Francia a 13.583 e quinta la Spagna a 13.187.

Per avere una posizione ulteriore in vista della competizione dell'anno prossimo bisogna arrivare tra le prime due nazioni.